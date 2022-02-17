Предварительно известно, что 17 февраля оккупанты 40 раз нарушили тишину. В частности пророссийские боевики обстреляли детский сад и школу.

К теме Повод для очередной эскалации, – волонтер об обострении со стороны России на Донбассе

Украина требует созвать заседание ТКГ

Украинская делегация обратилась к Представителю ОБСЕ в ТКГ по безотлагательному созыву внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередному заседанию ТКГ,

– говорится в сообщении.

Новость дополняется...