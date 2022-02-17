Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів американський письменник, журналіст The New Yorker Джошуа Яффа. Він зазначив, що постімперський синдром може стосуватися багатьох.

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У кого можливий постімперський синдром

Яффа пояснив, що кінець імперії – це не подія, а процес. Саме тому розвал СРСР – не подія, яка закінчилась в 1991 році, а процес, який має певне зображення в сьогоденні.

Не тільки Володимир Путін страждає постімперським синдромом. Впевнений, що років через 50 чи 100, коли епоха американської імперії теж пройде – я й мої співгромадяни будемо ним страждати,

– заявив журналіст.

Чому росіяни схвалюють дії Путіна

До прикладу, можна проаналізувати дані соцопитування, яке зробив Левада-центр. За словами Яффи, результати свідчать про те, що більшість (понад 50%) опитуваних росіян вважають, що загалом Путін діє правильно.

"Тобто Захід образив і ображає Росію. Саме тому все, що стосується курсу відновлення російської геополітичної гідності – Путін робить правильно (на думку росіян – 24 канал)", – зазначив журналіст.

Довідка. Автономна некомерційна організація Аналітичний Центр Юрія Левади (АНО Левада-Центр) – російська недержавна дослідницька організація. Центр регулярно проводить власні й замовні соціологічні та маркетингові дослідження. Є однією з найбільших та найавторитетніших російських організацій у своїй галузі.

Росіяни не готові платити за свої бажання

Як підкреслив Яффа, тут важливо згадати ще одну статистику: яку ціну росіяни готові платити за таку політику? Журналіст наголосив, що вона дуже низька.

Якщо згадати ставлення росіян до подій в Україні у 2014 році (опитування Левада-центр), то тоді теж більшість вважали, що Майдан та його наслідки – провокації Заходу й НАТО, а Росія займає оборонну позицію. Загалом опитуваним хотілося, щоб їхня країна активніше брала участь в подіях в Україні, і зокрема на Донбасі,

– повідомив Яффа.

Він пояснив, що вони мали на увазі як надання допомоги, так і повноцінне введення російських військ. За словами Яффи, у тих же опитуваннях росіяни говорили, що вони не готові "ні своїх синів, ні чоловіків" відправляти на війну. Ба більше, вони навіть не готові платити за неї підвищенням цін через санкції.

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"Їх зближує "лукаве" мислення, яке дуже характерне для сьогоднішньої Росії. Справді багато росіян вважають, що НАТО не враховує їхні інтереси, Захід (зокрема США) їх ображає, тому вони мають займати більш авторитарну позицію у світовій політиці, однак при цьому ніхто не готовий платити за це", – підсумував Яффа.

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