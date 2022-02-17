Міністерка закордонних справ зазначила, що Кремль повинен вдатися до дипломатії. Про це вона повідомила під час спільного брифінгу з Дмитром Кулебою, який відбувся 17 лютого.

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Росія має замислитися над своїми діями. Попри заяви, зараз немає ознак того, що російські війська відводяться від кордону. Потрібно, аби зараз Росія відійшла від краю прірви,

– сказала Елізабет Трасс.

Глава МЗС наголосила, що Росія повинна поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

До слова, Джо Байден вважає, що ймовірність вторгнення Росії в Україну залишається високою. При цьому він попередив, що Москва може вдатися до акції провокативного характеру.

Важливо! В умовах загрози зі сторони Росії Збройні Сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!

Україна готова дати відсіч

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Володимир Зеленський 13 лютого зазначив, що ми зупинимо будь-яку ескалацію в бік України.

Головнокомандувач ЗСУ та глава Міністерства оборони запевнили, що повторення 2014 року не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто.

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