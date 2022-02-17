Однак серед них немає бригад, готових до повномасштабної війни. Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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150 (тисяч російських військових поблизу кордону – 24 канал) немає, я впевнений. Можливо, 130 тисяч, якщо ми візьмемо разом із (тими, що перебувають на території окупованих – 24 канал) Криму, Донецької та Луганської областей і військами аж до Кавказу. Може, буде 130 тисяч разом із флотом,

– сказав нардеп.

У Росії – великі проблеми в армії

Парламентар зазначив, що у Росії – дивізійна система. Він пояснив, що там воюють дивізії та бригади.

"Коли вони не боєготові, беруть із одного підрозділу щось боєготове, з другого, з третього, і ліплять із цього батальйонно-тактичну групу, яка є чисельністю тільки по 500 – 600 – 700 людей. Зібрали все гарне і відправляють десь на Захід, до наших кордонів", – продовжив він.

У них дуже великі проблеми в армії: немає боєготових частин, вони їдуть із Далекого Сходу. Це свідчить, що цілих бригад, готових до війни, у них немає,

– вказав Роман Костенко.

Загроза залишається актуальною

Водночас секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки додав, що загроза з боку Росії залишається актуальною. Адже країна-агресор спроможна на локальні воєнні дії.

Загроза у нас залишається з 2014 року. Кожного разу як графік – то зростає, то зменшується, залежно від стабільності ситуації або всередині країни, або політичної ситуації навколо країни. Тому загроза у нас була, є і буде. Найбільша загроза – це точкова ескалація,

– підсумував нардеп.

Важливо! В умовах загрози зі сторони Росії Збройні Сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!

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