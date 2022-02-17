Про це очільник Пентагону повідомив за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу, яка відбулася у бельгійському Брюсселі 17 лютого.
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Ми не бачимо цього (відведення сил – 24 канал). Навпаки, ми бачимо нарощування сил, тоді як у них уже сконцентровано понад 150 тисяч, причому – навіть в останні пару днів. Бачимо, що деякі з цих військ перемістилися ще ближче до кордону,
– сказав Ллойд Остін.
Він зазначив, що Сполучені Штати та союзники з НАТО стежать за ситуацією на кордоні між Росією та Україною, зокрема за можливими, з його слів, провокаціями з російського боку.
Пентагон стежить за загостренням на Донбасі
Ллойд Остін наголосив, що Пентагон стежить за загостренням ситуації на Донбасі та збирає дані.
Ми бачили повідомлення про обстріли (на Донбасі – 24 канал) і вони певно викликають занепокоєння. Ми все ще збираємо інформацію,
– вказав міністр оборони США.
Він додав, що, на думку США, Росія може спробувати спровокувати кризові ситуації щодо України.
Росія стягує війська до кордонів України
- Міністр оборони України раніше заявляв, що ймовірність нового вторгнення Росії – низька.
- Водночас Олексій Резніков поінформував, що біля наших кордонів розташовані приблизно 140 тисяч російських військових. Однак, за його словами, там немає ударних груп.
- Глава оборонного відомства наголосив, що Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.