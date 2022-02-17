Про це очільник Пентагону повідомив за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу, яка відбулася у бельгійському Брюсселі 17 лютого.

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Ми не бачимо цього (відведення сил – 24 канал). Навпаки, ми бачимо нарощування сил, тоді як у них уже сконцентровано понад 150 тисяч, причому – навіть в останні пару днів. Бачимо, що деякі з цих військ перемістилися ще ближче до кордону,

– сказав Ллойд Остін.

Він зазначив, що Сполучені Штати та союзники з НАТО стежать за ситуацією на кордоні між Росією та Україною, зокрема за можливими, з його слів, провокаціями з російського боку.

Пентагон стежить за загостренням на Донбасі

Ллойд Остін наголосив, що Пентагон стежить за загостренням ситуації на Донбасі та збирає дані.

Ми бачили повідомлення про обстріли (на Донбасі – 24 канал) і вони певно викликають занепокоєння. Ми все ще збираємо інформацію,

– вказав міністр оборони США.

Він додав, що, на думку США, Росія може спробувати спровокувати кризові ситуації щодо України.

Важливо! В умовах загрози зі сторони Росії Збройні Сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!

Росія стягує війська до кордонів України

Міністр оборони України раніше заявляв, що ймовірність нового вторгнення Росії – низька.

Водночас Олексій Резніков поінформував, що біля наших кордонів розташовані приблизно 140 тисяч російських військових. Однак, за його словами, там немає ударних груп.

Глава оборонного відомства наголосив, що Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.

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