На Радбезі Дікарло виступила по відеозв'язку, інформує 24 канал. В ООН проінформовані про численні обстріли на Донбасі 17 лютого.

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Дікарло закликала до максимальної стриманості

Заступниця генсека закликала до максимальної стриманості усі сторони протистояння. Це особливо стало актуальним протягом останніх годин – на фоні потужних обстрілів.

Дікарло наголосила, що востаннє виступала на засіданні Радбезу ООН у лютому 2021 року і тоді наголосила на загрозах на Донбасі. Тепер ситуація значно погіршилась.

Реальність полягає у тому, що чинна ситуація є надзвичайно небезпечною. На Сході України ось вже 8 років лютує конфлікт і це становить величезну загрозу європейській інфраструктурі миру. Зважаючи на загрози, всі ці питання мають бути вирішені дипломатичним шляхом,

– наголосила заступниця генсека ООН.

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