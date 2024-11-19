Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію. У Києві очікують поривчастий вітер.

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Погода у Києві: чого очікувати

Синоптики прогнозують, що вночі температура у Києві становитиме 0 – +2 градусів, а вдень – близько +10 градусів.

У зв’язку з сильним вітром жителям рекомендують бути особливо обережними.

Зокрема, через несприятливі погодні умови киянам радять не залишати автомобілі під деревами, рекламними щитами чи стовпами електромереж.

А також рекомендують щільно закривати вікна, двері та горища у будинках.

Варто забрати з балконів предмети, які можуть впасти через сильний вітер.

До слова, синоптики прогнозують у середу, 20 листопада, теплу й суху погоду на більшості територій України. Але на Заході, а також в Житомирській області вночі очікується дощ, а вдень – місцями опади будуть з мокрим снігом.

У Карпатах та на Закарпатті синоптики попереджають про значні опади.