Водночас вдень буде тепліше, порівняно з 19 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Важливо Насувається потужна негода: Україну накриють значні дощі, сильні снігопади та хуртовини
Прогноз погоди на 20 листопада
Синоптики прогнозують у середу, 20 листопада, теплу й суху погоду на більшості територій України. Втім, на Заході, а також в Житомирській області вночі очікується дощ, а вдень – місцями опади будуть з мокрим снігом. У Карпатах та на Закарпатті синоптики попереджають про значні опади.
Вітер, за прогнозом, буде південний, у західних областях з переходом на західний від 7 до 12 метрів за секунду. Місцями можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат – 25 – 30 метрів за секунду.
Важливо! Через погіршення погодних умов та сильні пориви вітру на всій території України оголосили штормове попередження.
Штормове попередження на 20 листопада / Карта Укргідрометцентру
Уночі 20 листопада нічні морози прогнозуються лише у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там стовпчики термометрів покажуть максимум до -2 градусів. Також до 0 градусів може опуститися температура вночі на Київщині, а також у дніпропетровській та Полтавській областях.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +9..+11;
- Ужгород +6..+8;
- Львів +5..+7;
- Івано-Франківськ +8...+10;
- Тернопіль +9...+11;
- Чернівці +9...+11;
- Хмельницький +8...+10;
- Луцьк +5..+7;
- Рівне +5..+7;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +11...+13;
- Чернігів +9...+11;
- Суми +8...+10;
- Полтава +9...+11;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +10...+12;
- Донецьк +8...+10;
- Луганськ +7...+9;
- Харків +8...+10.
Прогноз погоди на 20 листопада / Карта Укргідрометцентру