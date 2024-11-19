Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли Україну накриє негода

Синоптики попередили, що внаслідок переміщення через територію України активних атмосферних фронтів впродовж 20 листопада у західних областях, 21 – 23 листопада на більшій частині території країни, 24 листопада у східних областях очікуються складні погодні умови.

Значні опади у вигляді дощу та снігу, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду (у Карпатах сильні снігопади, пориви вітру 25 – 30 метрів на секунду, хуртовини). В Україні, крім південної частини, утворення снігового покриву висотою 3 – 15 сантиметрів (у Карпатах 20 – 50 сантиметрів), на дорогах ожеледиця,

– повідомили в Укргідрометцентрі.

Окрім того, подекуди буде спостерігатися ожеледь та налипання мокрого снігу. Інформація буде уточнюватися окремими попередженнями на кожну добу.

Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств, а також порушення руху транспорту. Закликаємо пішоходів та водіїв бути обережними та за можливості не планувати у ці дні поїздки на далекі відстані,

– наголосили в ДСНС.

Також уточнили, що внаслідок переміщення через територію Київщини активних атмосферних фронтів очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, утворення снігового покриву 3 – 10 сантиметрів. На дорогах ожеледиця, подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу.

Зверніть увагу! Ще минулого тижня в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха попереджала про зміну синоптичної ситуації з середи, 20 листопада. Окрім того, представниця Укргідрометцентру розповіла, чи буде цього року рання зима й чи чекати в листопаді сильних морозів.

Якою буде зима в Україні