Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Негода в Україні

Синоптики прогнозували, що 19 листопада буде переважно без опадів. Тільки на Заході та Півночі вночі невеликий дощ з мокрим снігом.

Температура повітря вночі від +3 до -2 градусів, вдень +3 — +8, на Півдні до +13 градусів.

20 листопада в західних областях помірний, на Закарпатті значний дощ, в Карпатах значний сніг з хуртовинами,

— попередили в Укргідрометцентрі.

Упродовж доби +3 — + 8 градусів, у Карпатах 0 — -6 градусів. Тим часом на решті території України без істотних опадів. Вночі близько 0 градусів, вдень +8 — +13.

21 листопада ускладнення погоди в більшості областей: пройдуть помірні, місцями значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, у західних та північних областях на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь,

— наголосили синоптики.

Вночі від +3 до -3 градусів. Вдень +4 — +10, на Півдні та Сході впродовж доби ще +5 — +8 градусів.

Вітер в Україні південний з переходом на північно-західний, 7 — 12 метрів на секунду, у середу та четвер пориви 15 — 20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат 25 — 30 метрів на секунду.