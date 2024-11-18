Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Непогода в Украине

Синоптики прогнозировали, что 19 ноября будет преимущественно без осадков. Только на Западе и Севере ночью небольшой дождь с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью от +3 до -2 градусов, днем +3 - +8, на Юге до +13 градусов.

20 ноября в западных областях умеренный, на Закарпатье значительный дождь, в Карпатах значительный снег с метелями,

— предупредили в Укргидрометцентре.

В течение суток +3 — +8 градусов, в Карпатах 0 — -6 градусов. Между тем на остальной территории Украины без существенных осадков. Ночью около 0 градусов, днем +8 — +13.

21 ноября осложнения погоды в большинстве областей: пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, в западных и северных областях на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега и гололед,

— отметили синоптики.

Ночью от +3 до -3 градусов. Днем +4 — +10, на Юге и Востоке в течение суток еще +5 — +8 градусов.

Ветер в Украине южный с переходом на северо-западный, 7 — 12 метров в секунду, в среду и четверг порывы 15 — 20 метров в секунду, на высокогорье Карпат 25 — 30 метров в секунду.