Та чи чекати таких сильних морозів у листопаді цього року, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Експертка наголосила, що в найближчій перспективі поки що такі сильні зниження температури в Україні ще не очікуються.

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 18 – 19 листопада вночі близько 0 градусів, вдень +3 – +8, На Півдні ще +1 – +6, вдень +6 – +12 градусів.

У середу, 20 листопада, температура повітря вночі 0 – +5 градусів, вдень +6 – +11, а на Півдні навіть +10 – +15 градусів.

Раніше Наталія Птуха розповідала, що згідно з консультативним прогнозом, 21 – 22 листопада вночі та вдень від +3 тепла до -3 градусів. На Заході -1 – -6 градусів. На Півдні та Сході +1 – +7, вдень 21 листопада +7 – +12 градусів.

"Далі, 23 – 25 листопада вночі -4 – -10 градусів, вдень 0 – -5 градусів, на Півдні та Сході країни вночі 0 – -6 градусів, вдень 0 – +6 градусів", – зазначала синоптикиня.

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