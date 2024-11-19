Но ждать ли таких сильных морозов в ноябре этого года, – в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Морозы в Украине

Эксперт отметила, что в ближайшей перспективе пока такие сильные снижения температуры в Украине еще не ожидаются.

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 18 – 19 ноября ночью около 0 градусов, днем +3 – +8, На Юге еще +1 – +6, днем +6 – +12 градусов.

В среду, 20 ноября, температура воздуха ночью 0 – +5 градусов, днем +6 – +11, а на Юге даже +10 – +15 градусов.

Ранее Наталья Птуха рассказывала, что согласно консультативному прогнозу, 21 – 22 ноября ночью и днем от +3 тепла до -3 градусов. На Западе -1 – -6 градусов. На Юге и Востоке +1 – +7, днем 21 ноября +7 – +12 градусов.

"Далее, 23 – 25 ноября ночью -4 – -10 градусов, днем 0 – -5 градусов, на Юге и Востоке страны ночью 0 – -6 градусов, днем 0 – +6 градусов", – отмечала синоптик.

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