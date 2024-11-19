Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию. В Киеве ожидают порывистый ветер.

Читайте также Выпало не менее 15 сантиметров: Драгобрат засыпает снегом

Погода в Киеве: чего ожидать

Синоптики прогнозируют, что ночью температура в Киеве составит 0 – +2 градусов, а днем – около +10 градусов.

В связи с сильным ветром жителям рекомендуют быть особенно осторожными.

В частности, из-за неблагоприятных погодных условий киевлянам советуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или столбами электросетей.

А также рекомендуют плотно закрывать окна, двери и чердаки в домах.

Стоит забрать с балконов предметы, которые могут упасть из-за сильного ветра.

К слову, синоптики прогнозируют в среду, 20 ноября, теплую и сухую погоду на большинстве территорий Украиныи. Но на Западе, а также в Житомирской области ночью ожидается дождь, а днем – местами осадки будут с мокрым снегом.

В Карпатах и на Закарпатье синоптики предупреждают о значительных осадках.