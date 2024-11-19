Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети. К слову, по прогнозу синоптиков, сильные осадки в Карпатах ожидаются и в среду, 20 ноября.

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Заснеженный Драгобрат

Драгобрат на Закарпатье засыпает снегом. В сети опубликовали кадры с обильным снегопадом. На них видно заснеженную природу, а обильные осадки значительно снижают видимость.

Снегопад на Драгобрате: смотрите видео

Как пишут местные телеграм-каналы, на Драгобрате уже выпало не менее 15 сантиметров снега. Осадки продолжают засыпать Карпаты, и снегопады продлятся еще несколько дней.

На Драгобрате выпало минимум 15 сантиметров снега: смотрите видео

Ранее в сети сообщали, что на Латирском перевале бушует метель. Непогода накрыла перевал между Закарпатьем и Львовщиной вечером 18 ноября. Из-за снегопада было затруднено движение транспорта на дороге, а видимость – снижена.