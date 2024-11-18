Непогода накрыла регион вечером 18 ноября. 24 Канал пишет со ссылкой на местного журналиста Виталия Глаголу, что видимость на дороге снижена.

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Что известно о снегопаде на перевале

Движение на Латирском перевале осложняется, работает снегоочистительная техника,

– написал пользователь Евгений Черней, который обнародовал видео.

Виталий Глагола написал, что это первый значительный снегопад в этом сезоне. Очевидцы рассказали, что видимость на дороге снижена, подъемы и спуски могут быть скользкими.

Непогода на перевале между Закарпатьем и Львовской областью: смотрите видео

Спасатели предупреждали, что 19 ноября синоптики обещают на Закарпатье настоящую зиму.

В связи с активизацией циклонической деятельности над Скандинавией и прохождением активных фронтов через Карпаты, в течение 19 – 20 ноября ожидается осложнение погодных условий,

– рассказали в ГСЧС.



Там уточнили, что синоптики прогнозируют:

19 ноября в течение суток дождь и снег, ночью и утром местами налипание мокрого снега, гололед, туман, на горных дорогах гололедица. Днем на высокогорье усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду. Ночью в горах снег будет больше на 1 – 3 сантиметра. Температура воздуха ночью от 2 градусов тепла 3 мороза, днем 3 – 8 тепла, на высокогорье около нуля;

20 ноября: ночью дождь, местами мокрый снег, днем значительные, местами сильные дожди, на высокогорье с мокрым снегом. Ночью и утром в горах местами налипание мокрого снега, на высокогорье сложные отложения гололеда и изморози. В течение суток усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду, на высокогорье 25 – 30 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 5 мороза, днем – 3 – 8 градусов тепла, на высокогорье ночью до 3 градусов мороза, днем – нулевая температура.

"Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения, связи, работы служб коммунального хозяйства, строительной и туристско-рекреационной отраслей и нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупредили спасатели.