За соответствующее решение проголосовало большинство нардепов. Это произошло во время пленарного заседания Верховной Рады.

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Путина, Медведева и Ко хотят лишить наград Украины

Верховная Рада проголосовала и поддержала запрос Оксаны Савчук к Президенту Украины относительно принятия мер реагирования с целью лишения Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других лиц государственных наград Украины, которые предоставлены до 2013 года.

Верховная Рада направила президенту запрос о лишении наград Путина / Скриншот с канала Рада

Запрос поддержали 269 народных избранников. Также депутаты проголосовали на направление запроса к Владимиру Зеленскому.

Что известно о наградах Путина и Медведева в Украине

Предварительно известно, что награды Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву в Украине выдавал президент-беглец Виктор Янукович.

В частности, два пистолета Янукович подарил в 2010 и 2011 годах тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву.

В октябре 2010 года украинское именное оружие получил Владимир Путин.

Более того, трижды оружие получал российский олигарх и владелец компании "Система" Владимир Евтушенков.

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