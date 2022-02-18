Указ оприлюднили вечері 18 лютого В ньому йдеться про всі правила зборів.

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Закликати у 2022 році громадян Росії у запасі для проходження військових зборів у збройних силах, військах національної гвардії Росії, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки,
– мовиться в указі.

При цьому забезпечити військові збори має уряд Росії та органи виконавчої влади.

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