Путін цинічно заявив, що Захід завжди знайде "нагоду" ввести санкції. За словами очільника Кремля, метою санкції є начебто "пригальмувати" розвиток Білорусі та Росії.
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Санкції вводитимуть у будь-якому разі. Є якийсь привід, припустимо, пов'язаний із подіями в Україні, чи немає такого приводу, його знайдуть,
– наголосив Путін.
Санкції проти Росії: останні новини
- Нові санкції проти Росії запровадять, якщо Росія вторгнеться в Україну. Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден.
- Лідер Штатів наголосив: США та інші світові партнери рішуче відреагують санкціями та обмеженнями на агресію Росії у бік України.
- Також про готовність ввести санкції проти Росії у випадку її вторгнення в Україну заявила Велика Британія. Водночас Кремль досі намагаються припинити свою кампанію агресії в українській державі.
- Наразі вводити так звані "превентивні" санкції проти Росії не будуть. Штати та країни Європи говорять лише про накладання санкцій постфактум – якщо країна-окупантка наважиться на нове вторгнення.
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