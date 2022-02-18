Путін цинічно заявив, що Захід завжди знайде "нагоду" ввести санкції. За словами очільника Кремля, метою санкції є начебто "пригальмувати" розвиток Білорусі та Росії.

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Санкції вводитимуть у будь-якому разі. Є якийсь привід, припустимо, пов'язаний із подіями в Україні, чи немає такого приводу, його знайдуть,

– наголосив Путін.

Санкції проти Росії: останні новини

Нові санкції проти Росії запровадять, якщо Росія вторгнеться в Україну. Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден.

Лідер Штатів наголосив: США та інші світові партнери рішуче відреагують санкціями та обмеженнями на агресію Росії у бік України.

Також про готовність ввести санкції проти Росії у випадку її вторгнення в Україну заявила Велика Британія. Водночас Кремль досі намагаються припинити свою кампанію агресії в українській державі.

Наразі вводити так звані "превентивні" санкції проти Росії не будуть. Штати та країни Європи говорять лише про накладання санкцій постфактум – якщо країна-окупантка наважиться на нове вторгнення.

Зауважте! Тим часом російські бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати українські позиції. Зокрема, упродовж дня 18 лютого бойовики 53 рази порушували режим припинення вогню. Також у США заявили, що біля кордонів України перебувають від 169 до 190 тисяч військових країни-агресорки.



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