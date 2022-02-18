Російські найманці використовують заборонене мінськими домовленостями озброєння. Крім того, бойовики розміщують свої позиції поближче до житлових будинків.

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Де атакували бойовики

Російські найманці атакували українські позиції у десятках напрямків. Зокрема

  • Болотене, Новогнатівка, Старий Айдар – бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 122 міліметри;
  • Старогнатівку окупанти атакували 4 рази, використовуючи міномети калібру 122 міліметри, великокаліберні кулемети, станкові протитанкові гранатомети;
  • Чермалик обстріляли з автоматичних станкових гранатометів;
  • Піщане атакували 4 рази з використанням мінометів калібру 120 міліметрів. У напрямку Південного крім мінометів застосували станкові протитанкові гранатомети;
  • Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри;
  • Під час атаки на Невельське окупанти використали міномети калібру 120 та 82 міліметри;
  • Двічі під атаку потрапив Світлодарськ. Там окупанти так само використали заборонене "мінськом" озброєння. Луганське атакували 9 разів;
  • Також під вогонь потрапили Верхньоторецьке, Нижньотепле, Миронівський, Троїцьке;
  • Тричі атакували Нью-Йорк та Гранітне, використовуючи заборонене озброєння;
  • Попасна, Красногорівка, Артема, Мар'їнка, Золоте-2, Любачеве, Станиця Луганська опинилися під вогнем заборонених мінськими домовлегостями мінометів та інших видів озброєння;
  • Новогригорівку та Новоолександрівку по 2 рази атакували за допомогою мінометів та артилерії;
  • Щастя атакували 4 рази за допомогою мінометів та великокаліберних кулеметів.

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