Російські найманці використовують заборонене мінськими домовленостями озброєння. Крім того, бойовики розміщують свої позиції поближче до житлових будинків.
Зауважте На Донбасі вже почалась евакуація цивільних – російські ЗМІ
Де атакували бойовики
Російські найманці атакували українські позиції у десятках напрямків. Зокрема
- Болотене, Новогнатівка, Старий Айдар – бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 122 міліметри;
- Старогнатівку окупанти атакували 4 рази, використовуючи міномети калібру 122 міліметри, великокаліберні кулемети, станкові протитанкові гранатомети;
- Чермалик обстріляли з автоматичних станкових гранатометів;
- Піщане атакували 4 рази з використанням мінометів калібру 120 міліметрів. У напрямку Південного крім мінометів застосували станкові протитанкові гранатомети;
- Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри;
- Під час атаки на Невельське окупанти використали міномети калібру 120 та 82 міліметри;
- Двічі під атаку потрапив Світлодарськ. Там окупанти так само використали заборонене "мінськом" озброєння. Луганське атакували 9 разів;
- Також під вогонь потрапили Верхньоторецьке, Нижньотепле, Миронівський, Троїцьке;
- Тричі атакували Нью-Йорк та Гранітне, використовуючи заборонене озброєння;
- Попасна, Красногорівка, Артема, Мар'їнка, Золоте-2, Любачеве, Станиця Луганська опинилися під вогнем заборонених мінськими домовлегостями мінометів та інших видів озброєння;
- Новогригорівку та Новоолександрівку по 2 рази атакували за допомогою мінометів та артилерії;
- Щастя атакували 4 рази за допомогою мінометів та великокаліберних кулеметів.
Доповнюємо новину...