Російські найманці використовують заборонене мінськими домовленостями озброєння. Крім того, бойовики розміщують свої позиції поближче до житлових будинків.

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Де атакували бойовики

Російські найманці атакували українські позиції у десятках напрямків. Зокрема

Болотене, Новогнатівка, Старий Айдар – бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 122 міліметри;

– бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 122 міліметри; Старогнатівку окупанти атакували 4 рази, використовуючи міномети калібру 122 міліметри, великокаліберні кулемети, станкові протитанкові гранатомети;

окупанти атакували 4 рази, використовуючи міномети калібру 122 міліметри, великокаліберні кулемети, станкові протитанкові гранатомети; Чермалик обстріляли з автоматичних станкових гранатометів;

обстріляли з автоматичних станкових гранатометів; Піщане атакували 4 рази з використанням мінометів калібру 120 міліметрів. У напрямку Південного крім мінометів застосували станкові протитанкові гранатомети;

атакували 4 рази з використанням мінометів калібру 120 міліметрів. У напрямку крім мінометів застосували станкові протитанкові гранатомети; Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри;

бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри; Під час атаки на Невельське окупанти використали міномети калібру 120 та 82 міліметри;

окупанти використали міномети калібру 120 та 82 міліметри; Двічі під атаку потрапив Світлодарськ . Там окупанти так само використали заборонене "мінськом" озброєння. Луганське атакували 9 разів;

. Там окупанти так само використали заборонене "мінськом" озброєння. Також під вогонь потрапили Верхньоторецьке, Нижньотепле, Миронівський, Троїцьке;

Тричі атакували Нью-Йорк та Гранітне , використовуючи заборонене озброєння;

та , використовуючи заборонене озброєння; Попасна, Красногорівка, Артема, Мар'їнка, Золоте-2, Любачеве, Станиця Луганська опинилися під вогнем заборонених мінськими домовлегостями мінометів та інших видів озброєння;

опинилися під вогнем заборонених мінськими домовлегостями мінометів та інших видів озброєння; Новогригорівку та Новоолександрівку по 2 рази атакували за допомогою мінометів та артилерії;

та по 2 рази атакували за допомогою мінометів та артилерії; Щастя атакували 4 рази за допомогою мінометів та великокаліберних кулеметів.

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