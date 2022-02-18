Российские наемники используют запрещенное минскими договоренностями вооружение. Кроме того, боевики размещают свои позиции поближе к жилым домам.

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Где атаковали боевики

Российские наемники атаковали украинские позиции в десятках направлений. В частности

Болотное, Новогнатовку, Старый Айдар – боевики открывали огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра;

– боевики открывали огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра; Старогнатовку оккупанты атаковали 4 раза, используя артиллерию калибра 122 миллиметра, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые гранатометы;

оккупанты атаковали 4 раза, используя артиллерию калибра 122 миллиметра, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые гранатометы; Чермалик обстреляли из автоматических станковых гранатометов;

обстреляли из автоматических станковых гранатометов; Песчаное атаковали 4 раза с использованием минометов калибра 120 миллиметров. В направлении Южного кроме минометов применили станковые противотанковые гранатометы;

атаковали 4 раза с использованием минометов калибра 120 миллиметров. В направлении кроме минометов применили станковые противотанковые гранатометы; Шумы, Водяное, Опросное, Гнутово боевики обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра;

боевики обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра; Во время атаки на Невельское оккупанты использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра;

оккупанты использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра; Дважды под атаку попал Светлодарск . Там оккупанты также использовали запрещенное "минским" вооружение. Луганское атаковали 9 раз;

. Там оккупанты также использовали запрещенное "минским" вооружение. Также под огонь попали Верхнеторецкое, Нижнетеплое, Мироновский, Троицкое ;

; Трижды атаковали Нью-Йорк и Гранитное , используя запретное вооружение;

и , используя запретное вооружение; Попасная, Красногоровка, Артема, Марьинка, Золотое-2, Любачево, Станица Луганская оказались под огнем запрещенных минскими договоренностями минометов и других видов вооружения;

оказались под огнем запрещенных минскими договоренностями минометов и других видов вооружения; Новогригоровка и Новоалександровка по 2 раза атаковали с помощью минометов и артиллерии;

и по 2 раза атаковали с помощью минометов и артиллерии; Счастье атаковали 4 раза с помощью минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Среди украинских военнослужащих, к счастью, нет потерь. Наши защитники открывают ответный огонь, если атаки боевиков угрожают жизни и здоровью военных. В то же время, боевики цинично прикрываются мирными жителями.

Обострение на Донбассе

С утра 17 февраля российские наемники нагло нарушают режим тишины и атакуют украинские позиции. За день они 60 раз открывали огонь. В частности, больше всего пострадала Станица Луганская, где утром снаряд попал в детский сад, а вечером – в жилой дом.

18 февраля ситуация осталась прежней. Боевики продолжают атаковать. Более того, главари террористов объявили об эвакуации мирного населения оккупированных территорий в Ростовскую область в России якобы из-за того, что "Украина планирует наступление".

Однако и в ВСУ, и в МИД заверили, что у Украины нет никаких намерений начинать военные операции. Кроме того, дипломатию называют единственным путем для мирного урегулирования.

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