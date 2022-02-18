Указ обнародовали вечером 18 февраля. В нем говорится обо всех правилах сборов.

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Призвать в 2022 году граждан России в запасе для прохождения военных сборов в вооруженных силах, войсках национальной гвардии России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности,

– говорится в указе.

При этом обеспечить военные сборы должно правительство России и органы исполнительной власти.

Последние заявления Путина

В последнее время глава Кремля отмечается циничными заявлениями в отношении Украины и ситуации на Донбассе. Так, он убеждал, что не интересовался новостями о "вторжении в Украину".

Также Путин продолжает настаивать на переговорах Украины с террористами на оккупированных территориях. Мол, тогда все сразу решат мирно.

Владимир Путин еще и посетовал, что санкции против России будут вводиться в "любом случае". Ограничения для страны-агрессора глава Кремля назвал якобы нарушением международного права.

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