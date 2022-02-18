Владимир Путин 18 февраля встретился в Кремле с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Именно после разговора он снова продолжил подчеркивать исполнение минских договоренностей.

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Путин во всем обвиняет Украину

Глава Кремля в привычном для него духе перекручивания снова цинично начал во всем винить наше государство. Якобы именно Украина замедляет процесс и не выполняет "Минск". Более того, Путин нагло утверждает, что консультации советников нормандского формата безрезультатны.

Все, что нужно сделать Киеву – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и обсудить все необходимые мероприятия... Вместо этого мы наблюдаем обострение ситуации на Донбассе,

– цинично заявил Путин.

При этом он с Лукашенко обсудил общий ответ их стран на так называемые "агрессивные действия Запада".

Обратите внимание! Минские соглашения – это устоявшийся обобщающий термин на обозначение трех общих документов сторон-участников урегулирования ситуации на Донбассе в Нормандском формате. Минские договоренности являются политическими, а не юридически обязательными документами. Верховная Рада Украины не ратифицировала их как международно-правовые договоры.

Последние новости о минских соглашениях

На фоне угрозы нападения России и напряженной ситуации на оккупированном Донбассе в целом все чаще звучат мнения по поводу минских соглашений. Президент Владимир Зеленский заявлял, что минские соглашения не предусматривают решение нынешних проблемных вопросов. Ведь они касаются реинтеграции временно оккупированных территорий, а не происходящего сейчас.

Также 17 февраля по инициативе России в ООН проходило заседание Совбеза с обсуждением минских соглашений.

Свое мнение по поводу договоренностей высказали и обычные украинцы. Большинство убеждены, что минские соглашения не работают по вине России. Более 60% опрошенных считают, что эти договоренности следует пересмотреть.

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