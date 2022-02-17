По словам Владимира Зеленского, в минских договоренностях прописаны процессы, которые надо воплотить для реинтеграции оккупированной территории Донбасса. Однако в нем речь не идет об оккупированном Крыме. Об этом глава государства заявил в интервью.

Заметьте Зеленский рассказал, каким должен быть результат его встречи с Путиным

Украина в проигрышной позиции

Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения заключены таким образом, что наша страна в них в более слабой позиции. Все стороны подписания за их воплощение, однако процесс не идет.

Этот документ – минские соглашения – не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что все нынешние вопросы могут включать вопросы реинтеграции Донбасса, которые прописаны в минских соглашениях, имеют право на существование. Однако это, по словам президента, вторичный или третичный вопрос.

Минские соглашения обсуждают в ООН

17 февраля по инициативе России в ООН проходит заседание Совбеза с обсуждением минских соглашений.

Во время своего выступления госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Россия делает шаги к эскалации и готовит провокации на Донбассе.

Однако накануне заседания с утра боевики на Донбассе усилили провокации – они 39 раз атаковали украинские позиции. Пострадали 4 человека – 2 военных и 2 гражданских человека.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что к такому шагу в этот день российские наемники прибегли умышленно.

Боевики на Донбассе совершают провокации: смотрите в выпуске "На эту минуту"