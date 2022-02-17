За словами Володимира Зеленського, у мінських домовленостях прописані процеси, які треба втілити для реінтеграції окупованої території Донбасу. Однак у ньому не йдеться про окупований Крим. Про це глава держави заявив в інтерв'ю.
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Україна у програшній позиції
Володимир Зеленський заявив, що мінські угоди укладені таким чином, що наша країна у них є в слабшій позиції. Усі сторони підписання за їх втілення, однак процес не йде.
Цей документ – Мінські угоди – не пов'язаний з військами Росії на кордоні. Він не пов'язаний з питаннями Криму. Ну так складений документ бездарно! Він складений так, щоб ми спочатку були в слабшій, програшній позиції,
– заявив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що всі теперішні питання можуть включати питання реінтеграції Донбасу, які прописані в мінських угодах, мають право на існування. Однак це, за словами президента, вторинне або й третинне питання.
Мінські угоди обговорюють в ООН
- 17 лютого з ініціативи Росії в ООН відбувається засідання Радбезу з обговоренням мінських угод.
- Під час свого виступу держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на тому, що Росія робить кроки до ескалації та готує провокації на Донбасі.
- Однак напередодні засідання від ранку бойовики на Донбасі посилили провокації – вони 39 разів атакували українські позиції. Через це постраждали 4 людей – 2 військових та 2 цивільних людей.
- Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що до такого кроку в цей день російські найманці вдалися навмисне.
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