За словами Держсекретаря США, Захід робить усе можливе для того, щоб уникнути війни у Європі. Причиною для хвилювання є стягнення Росією військ до українських кордонів.

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Росія каже про відведення військ

Ентоні Блінкен зауважив, що Росія переконує у тому, що вона відводить свої війська від українських кордонів. Однак дані розвідки кажуть протилежне. За словами держсекретаря США, наземні війська, кораблі та літаки готуються до нападу на Україну. І це, за його словами, може трапитися у найближчі кілька днів.

За словами Блінкена, Росія намагається створити привід для нападу на Україну. І в цьому сценарії є кілька варіантів.

Це може бути сфабрикований, так би мовити, теракт у Росії, або будуть виявлені масові поховання. Це може бути постановочний удар безпілотника по цивільному населенню або реальна атака з використанням хімічної зброї. Росія може назвати цю подію етнічним чищенням чи геноцидом

– заявив Блінкен.

За словами Блінкена, російські медіа уже поширюють звинувачення проти України, щоб закласти підвалини для війни. Зокрема, це посилилося 17 лютого.

Крім того, Росія традиційно може прикрити свою агресію так званим "захистом російськомовного населення".

Блінкен запропонував Росії дати гарантії

Блінкен наголосив на тому, що США попереджували український уряд про можливу загрозу. Також він переконаний, якщо про плани Кремля ділитися зі світом, то, можливо, це змусить його обрати інший шлях. Держсекретар наголосив на тому, що дипломатія є єдиним шляхом для вирішення конфллікту. Наприклад, Блінкен запропонував Лаврову зустріч наступного тижня у Європі.

Я тут не для того, щоб почати війну, а для того, щоб їй запобігти,

– підкреслив Блінкен.

Насамкінець держсекретар США закликав Росію публічно чітко та однозначно заявити про відсутність намірів вторгатися до Україні. Для цього, щоб це підтвердити, Блінкен пропонує відвести свої війська та сісти за стіл переговорів.

Засідання Ради безпеки ООН: головне

17 лютого за ініціативою Росії скликали засідання Ради безпеки ООН, яке присвятили мінським угодам.

Уранці перед засіданням бойовики на Донбасі почали активно здійснювати провокації. Сумарно російські найманці 39 разів відкривали вогонь. Снаряди влучили в дитячий садок в Станиці Луганській та в одну зі шкіл. Через атаку поранень зазнали 4 людини – 2 військових та 2 цивільних.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ці провокації бойовики здійснили навмисне напередодні засідання Радбезу ООН.

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