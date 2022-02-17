По словам Госсекретаря США, Запад делает все возможное, чтобы избежать войны в Европе. Причиной волнения является взыскание Россией войск к украинским границам.

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Россия говорит об отводе войск

Энтони Блинкен отметил, что Россия убеждает, что она отводит свои войска от украинских границ. Однако данные разведки говорят обратное. По словам госсекретаря США, наземные войска, корабли и самолеты готовятся к нападению на Украину. И это, по его словам, может произойти в ближайшие несколько дней.

Россия пытается сделать шаги на пути к войне и снова заявляет об угрозе военных действий. Прежде всего Россия планирует создать повод для нападения. Это может быть насильственное событие в Украине или какое-либо обвинение против украинского правительства. Мы пока не знаем, что это может быть. Это может быть сфабрикованній, так сказать, теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть постановочный удар беспилотника по гражданскому населению или реальная атака с использованием химического оружия. Россия может назвать это событие этнической чисткой или геноцидом

– заявил Блинкен.

По словам Блинкена, российские медиа уже распространяют обвинения против Украины, чтобы заложить основу для войны. В частности, это усилилось 17 февраля.

Кроме того, Россия традиционно может прикрыть свою агрессию так называемой "защитой русскоговорящего населения".

Блинкен отметил, что США предупреждали украинское правительство о возможной угрозе. Также он убежден, что если о планах Кремля делиться с миром, то, возможно, это заставит его выбрать другой путь. Госсекретарь отметил, что дипломатия является единственным путем для разрешения конфликта. К примеру, Блинкен предложил Лаврову встречу на следующей неделе в Европе.

"Я здесь не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить", – подчеркнул Блинкен.

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