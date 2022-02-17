Государственный секретарь Соединенных Штатов отметил, что ставки значительно выше, чем просто украинское государство. Об этом он сообщил во время заседания, которое состоялось в четверг, 17 февраля.

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Настал момент, настал миг, когда решается судьба и безопасность многих людей. Когда также говорится об основе мирового миропорядка, который является основой мира во всем мире,

– сказал Энтони Блинкен.

Американский дипломат подчеркнул, что каждая страна-член Совета безопасности должна ответственно подойти к этому вопросу. Ведь, по его словам, главный принцип, на который опирается безопасность – это тот, который был сформирован после двух мировых войн и во время Холодной войны.

"Одна страна не может менять границы другой силой. Одна страна не может диктовать политику и выбор другой стране и говорить с кем ей ассоциироваться", – продолжил государственный секретарь США.

"Именно такие кризисы ООН и Совет безопасности имеют целью предупреждать", – подытожил глава Госдепа.

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