Государственный секретарь Соединенных Штатов отметил, что ставки значительно выше, чем просто украинское государство. Об этом он сообщил во время заседания, которое состоялось в четверг, 17 февраля.
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Настал момент, настал миг, когда решается судьба и безопасность многих людей. Когда также говорится об основе мирового миропорядка, который является основой мира во всем мире,
– сказал Энтони Блинкен.
Американский дипломат подчеркнул, что каждая страна-член Совета безопасности должна ответственно подойти к этому вопросу. Ведь, по его словам, главный принцип, на который опирается безопасность – это тот, который был сформирован после двух мировых войн и во время Холодной войны.
"Одна страна не может менять границы другой силой. Одна страна не может диктовать политику и выбор другой стране и говорить с кем ей ассоциироваться", – продолжил государственный секретарь США.
"Именно такие кризисы ООН и Совет безопасности имеют целью предупреждать", – подытожил глава Госдепа.
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Войска России возле Украины: коротко
- Джо Байден считает, что вероятность вторжения России в Украину остается высокой. При этом он предупредил, что Москва может присоединиться к акции провокационного характера.
- Элизабет Трасс заявила, что в настоящее время нет подтверждений отвода Россией войск от границ Украины. По ее словам, нужно, чтобы страна-агрессор "отошла от края пропасти".
- Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло подчеркнула, что напряженность достигла максимума.