Український президент тривай час хоче зустрітися з російським. В інтерв'ю виданню Зеленський розповів, яким має бути результат його зустрічі з очільником Кремля.
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Зеленський про мету перемовин з Путіним
Український лідер зазначив, що його зустріч з Путіним "точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід". За його словами, сама по собі зустріч є сигналом про те, чого сторони хочуть.
Ми зустрілися, сказали те, що вважаємо за потрібне, почули один одного, і зрозуміли, чи є сенс нам через пів року зустрічатися і продовжувати розмову,
– пояснив Зеленський.
Він описав один із варіантів перемовин: "президенти можуть вийти із зустрічі й сказати, що у найближчі 5 – 10 років нічого не вийде". "Така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі", – додав глава держави.
Такий розвиток подій Зеленський вважає також хорошим результатом для України, адже "гірше за все жити в невизначеності".
Можлива зустріч Зеленського з Путіним: коротко
- У Москві на пропозиції Києва про зустріч президентів або відповідають відмовою, або ставлять умову, що на ній не порушуватимуть питання окупованих частин Донбасу чи Криму, що неприпустимо для України.
- Раніше Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Пізніше він уточнив, що йому не важливо, де саме пройдуть перемовини.
- Нещодавно Реджеп Ердоган зголосився взяти на себе організацію зустрічі Зеленського та Путіна. Він заявив, що може бути посередником між сторонами.
- У січні лідер України запропонував главі США Джо Байдену провести тристоронні перемовини за участю Путіна. Однак поки Київ не отримав офіційної відповіді.
- Крім того, Зеленський просив посприяти з організацією його перемовин з главою Кремля і прем'єра Італії Маріо Драгі.