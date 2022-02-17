Драгі після саміту ЄС, присвяченому ескалації на українському кордоні, розповів, що Зеленський 16 лютого під час телефонної розмови з ним запитав про можливість поговорити з Путіним.

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Прохання про допомогу зі зустріччю з главою Кремля

Італійський прем'єр зазначив, що український лідер хотів дізнатися, чи може Італія допомогти йому з організацією перемовин з Путіним.

Таке ж прохання було адресоване й іншим. Очевидно, це буде непросто, але мета така: домогтися того, щоб президент Путін і президент Зеленський сіли за один стіл,

– заявив Драгі.

Він додав, що найближчим часом відправиться до Москви для зустрічі очільником Кремля.

До слова, Зеленський 17 лютого наголосив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією для встановлення миру. Однак, попри публічні заяви, агресор не демонструє готовності до реальної розмови.

Можлива зустріч Зеленського з Путіним: останні новини

Український президент вже давно хоче зустрітися з російським. У Москві наче й не проти, та за умови, що на ній не порушуватимуть питання окупованих частин Донбасу чи Криму.

Раніше Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Пізніше політик уточнив, що йому не важливо, де саме пройдуть перемовини.

Нещодавно Реджеп Ердоган зголосився взяти на себе організацію зустрічі Зеленського та Путіна. Він заявив, що може бути посередником між сторонами.

У січні лідер України запропонував главі США Джо Байдену організувати тристоронні перемовини за участю Путіна. Однак поки Київ не отримав офіційної відповіді.

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