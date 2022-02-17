Драгі після саміту ЄС, присвяченому ескалації на українському кордоні, розповів, що Зеленський 16 лютого під час телефонної розмови з ним запитав про можливість поговорити з Путіним.
Читайте також Зеленський обговорив російську ескалацію з прем'єрами Японії та Італії
Прохання про допомогу зі зустріччю з главою Кремля
Італійський прем'єр зазначив, що український лідер хотів дізнатися, чи може Італія допомогти йому з організацією перемовин з Путіним.
Таке ж прохання було адресоване й іншим. Очевидно, це буде непросто, але мета така: домогтися того, щоб президент Путін і президент Зеленський сіли за один стіл,
– заявив Драгі.
Він додав, що найближчим часом відправиться до Москви для зустрічі очільником Кремля.
- Український президент вже давно хоче зустрітися з російським. У Москві наче й не проти, та за умови, що на ній не порушуватимуть питання окупованих частин Донбасу чи Криму.
- Раніше Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Пізніше політик уточнив, що йому не важливо, де саме пройдуть перемовини.
- Нещодавно Реджеп Ердоган зголосився взяти на себе організацію зустрічі Зеленського та Путіна. Він заявив, що може бути посередником між сторонами.
- У січні лідер України запропонував главі США Джо Байдену організувати тристоронні перемовини за участю Путіна. Однак поки Київ не отримав офіційної відповіді.