Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Маріуполі.

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Президент зазначив, що кожного разу, коли Росія публічно каже про готовність говорити щодо деескалації, про двосторонні відносини, Україна робить запит, для проведення зустрічі.

Але, окрім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися, вони не хочуть. Я готовий на будь-який формат,

– сказав Володимир Зеленський.

Він також розповів, що Україна як відповідальна держава подавала офіційні запити та намагалася зв'язатися з Путіним, коли зросли ризики ескалації на українських кордонах.

Політик зауважив, що Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі. Водночас, за його словами, "телефонну розмову так само ніхто не підтверджує".

Ініціативи інших країн щодо зустрічі

Окрім цього, Володимир Зеленський додав, що українська держава зацікавлена й у ініціативах інших країн, які пропонують допомогу в організації зустрічі з російською стороною.

Ми зацікавлені. Я не відмовив жодній з країн, які нам пропонували. Ба більше, ми й самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми зацікавлені в різних форматах розмови з Росією,

– підсумував президент.

Зверніть увагу! Реджеп Ердоган заявив, що готовий взяти на себе організацію зустрічі Володимира Зеленського та Путіна. Він заявив, що може бути посередником між сторонами.

Зустріч Зеленського з Путіним: щодо відомо

Президент Туреччини вказав, що отримав згоду від української адміністрації для організації перемовин. Він надіється, що такий розвиток подій може закласти новий порядок у регіоні.

У січні Володимир Зеленський запропонував главі США Джо Байдену організувати тристоронні перемовини за участю Путіна. Однак поки Київ не отримав офіційної відповіді.

Раніше Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Пізніше президент України заявив, що йому не важливо, де саме пройдуть перемовини.

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