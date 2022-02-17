У цьому немає секрету, – Зеленський
Курс в НАТО Україна обрала задля своєї безпеки. Про це глава держави сказав під час поїздки у Маріуполь.
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І це не філософське питання (тривалого шляху до членства в НАТО – 24 канал), а є конкретні причини – через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн – членів Альянсу. І в цьому немає ніяких секретів,
– пояснив президент.
Він зазначив, що зараз Росія використовує питання НАТО як виправдання, чому їхні війська стоять на українських кордонах, а деякі європейські країни "підігрують їм у цьому". Однак не варто перекручувати, адже саме Росія окупувала території України.
Вступ НАТО – вибір не народу України, а 30 держав
Геополітичний курс України закріплений у Конституції та є вибором українського народу. Однак Зеленський наголосив, що не українці вирішують, коли ми вступимо у НАТО, а 30 держав-членів.
Глава держави додав, що винесення питання членства в Альянсі на референдум не розглядають.
Останні новини про Україну та НАТО
- Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю іноземним ЗМІ припустив, що Київ може відмовитися від членства в НАТО, якщо так вдасться запобігти війні. Однак політик зазначив, що це швидше за все неможливо, адже курс в Альянс прописаний у Конституції.
- Згодом у Міністерстві закордонних справ зазначили, що слова посла вирвали з контексту. Водночас Україна готова йти на будь-які формати діалогів, аби зберегти мир.
- Володимир Зеленський також відреагував на слова Пристайка. Він зазначив, що курс в НАТО дійсно створює ризики для України, які пов'язані з реакцією Росії. Однак саме членство в Альянсі гарантуватиме нам безпеку.
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