У цьому немає секрету, – Зеленський

Курс в НАТО Україна обрала задля своєї безпеки. Про це глава держави сказав під час поїздки у Маріуполь.

До теми НАТО планує розмістити в Східній Європі нові бойові групи

І це не філософське питання (тривалого шляху до членства в НАТО – 24 канал), а є конкретні причини – через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн – членів Альянсу. І в цьому немає ніяких секретів,
– пояснив президент.

Він зазначив, що зараз Росія використовує питання НАТО як виправдання, чому їхні війська стоять на українських кордонах, а деякі європейські країни "підігрують їм у цьому". Однак не варто перекручувати, адже саме Росія окупувала території України.

Вступ НАТО – вибір не народу України, а 30 держав

Геополітичний курс України закріплений у Конституції та є вибором українського народу. Однак Зеленський наголосив, що не українці вирішують, коли ми вступимо у НАТО, а 30 держав-членів.

Глава держави додав, що винесення питання членства в Альянсі на референдум не розглядають.

Останні новини про Україну та НАТО

Це може вас зацікавити – Зеленський відповів на слова Пристайка щодо НАТО: відео