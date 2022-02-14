Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у соцмережах. Він наголосив, що жодні рішення в зовнішній політиці нашої держави не можуть бути ухвалені всупереч Конституції України.
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Україна заради миру готова йти на будь-які формати діалогів
Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу,
– наголосив Ніколенко.
Речник дипломатичного відомства зазначив, що ключовим для України є питання гарантій безпеки. Звісно, резюмує Ніколенко, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу.
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