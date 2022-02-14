Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у соцмережах. Він наголосив, що жодні рішення в зовнішній політиці нашої держави не можуть бути ухвалені всупереч Конституції України.

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Україна заради миру готова йти на будь-які формати діалогів

Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу,

– наголосив Ніколенко.

Речник дипломатичного відомства зазначив, що ключовим для України є питання гарантій безпеки. Звісно, резюмує Ніколенко, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу.

Важливо! Ніколенко зазначив, що загрози існують вже зараз, отож пошук відповіді щодо гарантій стає "фундаментальним нагальним завданням".

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