Відповідну заяву Пристайко зробив в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану. Дипломат прокоментував можливість відмови України від вступу до Альянсу.
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Пристайко каже, що Київ може відмовитися від НАТО
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією.
Це (вступ до НАТО – 24 канал) передбачено нашою Конституцією. Однак ми гнучкі у пошуку найкращого вирішення ситуації. Якщо це дозволить запобігти напруженості, то ми розглянемо це,
– зазначив Пристайко.
Варто зауважити, що це лише одна з реплік дипломата у розмові з журналістом. Адже потім посол зазначив, що Україна навряд зможе відмовитися від мети вступити до Альянсу.
Україна та вступ до НАТО: що відомо
- У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до Альянсу. Однак тоді це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- Влітку 2020 року НАТО визнав країну учасником Програми розширених можливостей. Перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства.
- Питання долучення Києва до організації завжди турбувало Володимира Путіна. Однак у грудні 2021 року він наважився висунути США та самому Альянсу ультиматум, який назвав "гарантії безпеки" для Росії. У них є вимога про нерозширення НАТО шляхом приєднання України. Щодо цього відбулося багато перемовин. Однак Москва отримала категоричну відмову.
- Якби Україна погодилася не вступати до Альянсу, то це означало б, що очільник Кремля таки домігся свого.
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