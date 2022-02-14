Соответствующее заявление Пристайко сделал в интервью журналисту Стивену Нолану. Посол допустил возможность отказа Украины от вступления в Альянс.

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Пристайко говорит, что Киев может отказаться от НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

Это (вступление в НАТО – 24 канал) предусмотрено нашей Конституцией. Однако мы гибки в поиске наилучшего разрешения ситуации. Если это предотвратит напряженность, то мы рассмотрим это,

– отметил Пристайко.

Стоит заметить, что это лишь одна из реплик Пристайко в разговоре с журналистом. Ведь потом посол возразил, что Украина может отказаться от цели вступить в Альянс.

Украина и НАТО: что известно

В 2008 году Украина и Грузия подали заявку на вступление в Альянс. Однако тогда это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.

Летом 2020 года НАТО признал страну участником программы расширенных возможностей. Прежде чем вступить в Альянс, Украина должна получить План действий по членству.

Вопрос вступления Киева в организацию всегда беспокоил Владимира Путина. Однако в декабре 2021 года он решился выдвинуть США и самому Альянсу ультиматум, назвавший "гарантии безопасности" для России. В них есть требование о не расширении НАТО путем присоединения Украины. На этот счет состоялось много переговоров. Однако Москва получила категорический отказ.

Если бы Украина согласилась не вступать в Альянс, то это означало бы, что глава Кремля таки добился своего.

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