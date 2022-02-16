До таких заходів НАТО планує вдатися через загрозу, яку створює Росія. Про це генсек НАТО заявив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Ознак деескалації нема
Єнс Столтенберг заявив, що згідно з даними, які зараз має НАТО, ознак деескалації на кордоних немає. Можливість розміщення нових бойових груп обговорили на рівні міністрів оборони країн Альянсу.
Міністри обговорили нові варіанти посилення нашої оборони і стримування, прийняли рішення про розгляд розгортання нових бойових груп у Східній Європі,
– заявив Столтенберг.
У випадку ухвалення цього рішення, нові бойові групи можуть розмістити у Румунії та в районі Чорного моря. Поки що, як підкреслив Столтенберг, навіть попри заяви Росії про відведення військ від кордонів, загроза досі існує.
НАТО та загроза російського вторгнення: останні новини
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що інформацію про російську загрозу озвучують для того, щоб її уникнути. Зараз західні партнери докладають максимум зусиль для деескалації.
- Україна звернулася до НАТО за допомогою. Наша країна просить в Альянсу ресурси на випадок надзвичайних ситуацій. Зокрема автотранспорт і спецтехніку, спеціальні інструменти та обладнання, техніку для будівельної інфраструктури та ремонтних робіт, засоби індивідуального захисту, комунікаційне обладнання, медичні засоби, засоби для цифрового розвитку та цифрової трансформації.
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