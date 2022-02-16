К таким мерам НАТО планирует прибегнуть из-за угрозы, которую создает Россия. Об этом генсек НАТО заявил на брифинге, сообщает 24 канал.

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Признаков деэскалации нет

Йенс Столтенберг заявил, что согласно данным, которые сейчас имеет НАТО, признаков деэскалации на границах нет. Возможность размещения новых боевых групп обсудили на уровне министров обороны стран Альянса.

Министры обсудили новые варианты усиления нашей обороны и сдерживания, приняли решение о рассмотрении развертывания новых боевых групп в Восточной Европе,

– заявил Столтенберг.

В случае принятия решения новые боевые группы могут разместить в Румынии и в районе Черного моря. Пока, как подчеркнул Столтенберг, даже несмотря на заявления России об отводе войск от границ, угроза по-прежнему существует.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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НАТО и угроза российского вторжения: последние новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что информацию о российской угрозе озвучивается для того, чтобы ее избежать. Сейчас западные партнеры прилагают максимум усилий для деэскалации.

Украина обратилась к НАТО за помощью. Наша страна просит у Альянса ресурсы на случай чрезвычайных ситуаций. В частности, автотранспорт и спецтехнику, специальные инструменты и оборудование, технику для строительной инфраструктуры и ремонтных работ, средства индивидуальной защиты, коммуникационное оборудование, медицинские средства, средства для цифрового развития и цифровой трансформации.

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