В НАТО заявили, что ГСЧС готовится к чрезвычайным ситуациям. Поэтому Альянс получил перечень необходимых ресурсов, которые просят в Украине.

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Что просит Украина

Украина просит у НАТО оборудование и ресурсы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, в отдельности:

автотранспорт и спецтехнику;

специальные инструменты и оборудование;

технику для строительной инфраструктуры и ремонтных работ;

средства индивидуальной защиты;

коммуникационное оборудование;

медицинские средства;

средства для цифрового развития и цифровой трансформации.

Теперь НАТО направит этот перечень страна-членам Альянса.

Полный перечень того, что запросила у НАТО Украина:

Чтобы предоставить скоординированный ответ на требования Украины, странам, которые способны выполнить эти требования, полностью или частично, предлагается ответить Оперативному контактному лицу с информационной копией любым из средств связи, перечисленных выше и ниже,

– говорится в заявлении НАТО.

Последние заявления НАТО по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс пока не видит признаков деэскалации возле украинских границ. Однако Россия якобы подает сигналы о готовности к дипломатическому урегулированию.

Также Столтенберг подчеркнул, что информацию о российской угрозе озвучивают для того, чтобы ее избежать. Сейчас западные партнеры прилагают максимум усилий для деэскалации.

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