В НАТО заявили, что ГСЧС готовится к чрезвычайным ситуациям. Поэтому Альянс получил перечень необходимых ресурсов, которые просят в Украине.
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Что просит Украина
Украина просит у НАТО оборудование и ресурсы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, в отдельности:
- автотранспорт и спецтехнику;
- специальные инструменты и оборудование;
- технику для строительной инфраструктуры и ремонтных работ;
- средства индивидуальной защиты;
- коммуникационное оборудование;
- медицинские средства;
- средства для цифрового развития и цифровой трансформации.
Теперь НАТО направит этот перечень страна-членам Альянса.
Полный перечень того, что запросила у НАТО Украина:
Чтобы предоставить скоординированный ответ на требования Украины, странам, которые способны выполнить эти требования, полностью или частично, предлагается ответить Оперативному контактному лицу с информационной копией любым из средств связи, перечисленных выше и ниже,
– говорится в заявлении НАТО.
Последние заявления НАТО по Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс пока не видит признаков деэскалации возле украинских границ. Однако Россия якобы подает сигналы о готовности к дипломатическому урегулированию.
Также Столтенберг подчеркнул, что информацию о российской угрозе озвучивают для того, чтобы ее избежать. Сейчас западные партнеры прилагают максимум усилий для деэскалации.
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