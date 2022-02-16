Заявление одобрили на заседании Североатлантического совета организации. Министры подчеркнули, что серьезно обеспокоены из-за крупномасштабного и необоснованного наращиванием российской военной мощи у украинских границ.

Важно Признаков деэскалации почти не видно, – Столтенберг о ситуации вокруг Украины

Действия России угрожают евроатлантической безопасности

Альянс применяет к России такой подход: сильное сдерживание и оборона в сочетании с готовностью к диалогу.

Мы решительно призываем Россию выбрать путь дипломатии и немедленно прекратить наращивание и вывести свои силы из Украины в соответствии со своими международными обязательствами,

– обратились министры.

Добавили, что действия России угрожают евроатлантической безопасности.

Дополнительные силы на восточном фланге

На фоне угроз НАТО размещает дополнительные сухопутные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные морские и воздушные средства. Кроме того, министры предупредили, что повышают боеспособность сил. Несмотря на такое усиление, меры НАТО остаются превентивными, они не приводят к эскалации.

"Мы объединились, чтобы защищать друг друга", – говорится в заявлении.

Поддержка Украины

В очередной раз повторили, что НАТО "отдано основным принципам европейской безопасности". В соответствии с ними каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности.

Подтвердили также поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. Россию снова предупредили – любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и стоить дорого.

НАТО и союзники продолжают дипломатию и диалог с Москвой. Поддерживают нормандский формат, переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, реализацию минских договоренностей.

Ждут ответа от России

Министры констатировали, что "сделали России предметные предложения". Это касается укрепления безопасности всех государств евроатлантического региона. От Москвы взамен ждут ответа и взаимности.

Последние новости об угрозе нападения России

Американские СМИ, ссылаясь на данные разведки, писали, что Россия может напасть в феврале. Среди вероятных дат вторжения называли 16 февраля.

Правда, 15 февраля Россия сообщила о завершении ряда военных учений. Президент США Джо Байден тогда заявил, что Вашингтон пока не зафиксировал отвод войск России от украинских границ.

Утром 16 февраля минобороны России показало видео якобы отвода части военной техники.

В НАТО же пока не видят признаков деэскалации со стороны России на украинской границе.

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