Заявление одобрили на заседании Североатлантического совета организации. Министры подчеркнули, что серьезно обеспокоены из-за крупномасштабного и необоснованного наращиванием российской военной мощи у украинских границ.

Важно Признаков деэскалации почти не видно, – Столтенберг о ситуации вокруг Украины

Действия России угрожают евроатлантической безопасности

Альянс применяет к России такой подход: сильное сдерживание и оборона в сочетании с готовностью к диалогу.

Мы решительно призываем Россию выбрать путь дипломатии и немедленно прекратить наращивание и вывести свои силы из Украины в соответствии со своими международными обязательствами,
– обратились министры.

Добавили, что действия России угрожают евроатлантической безопасности.

Дополнительные силы на восточном фланге

На фоне угроз НАТО размещает дополнительные сухопутные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные морские и воздушные средства. Кроме того, министры предупредили, что повышают боеспособность сил. Несмотря на такое усиление, меры НАТО остаются превентивными, они не приводят к эскалации.

"Мы объединились, чтобы защищать друг друга", – говорится в заявлении.

Поддержка Украины

В очередной раз повторили, что НАТО "отдано основным принципам европейской безопасности". В соответствии с ними каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности.

Подтвердили также поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. Россию снова предупредили – любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и стоить дорого.

НАТО и союзники продолжают дипломатию и диалог с Москвой. Поддерживают нормандский формат, переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, реализацию минских договоренностей.

Ждут ответа от России

Министры констатировали, что "сделали России предметные предложения". Это касается укрепления безопасности всех государств евроатлантического региона. От Москвы взамен ждут ответа и взаимности.

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