Заяву схвалили на засіданні Північноатлантичної ради організації. Міністри наголосили, що серйозно занепокоєні через великомасштабне та необґрунтоване нарощування російської військової могутності біля українських кордонів.

Важливо Ознак деескалації майже не видно, – Столтенберг про ситуацію навколо України

Дії Росії загрожують євроатлантичній безпеці

Альянс застосовує до Росії такий підхід: сильне стримування та оборона у поєднанні з готовністю до діалогу.

Ми рішуче закликаємо Росію обрати шлях дипломатії і негайно припинити нарощування та вивести свої сили з України відповідно до своїх міжнародних зобов'язань,

– звернулись міністри.

Додали, що дії Росії загрожують євроатлантичній безпеці.

Додаткові сили на Східному фланзі

На тлі загроз НАТО розміщує додаткові сухопутні сили в східній частині Альянсу, а також додаткові морські та повітряні засоби. Крім того, міністри попередили, що підвищують боєздатність сил. Попри таке посилення, заходи НАТО залишаються превентивними, вони не призводять до ескалації.

"Ми об'єдналися, щоби захищати один одного", – мовиться у заяві.

Підтримка України

Вкотре повторили, що НАТО "віддане основним принципам європейської безпеки". Відповідно до них кожна країна має право обирати свої власні механізми безпеки.

Підтвердили також підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Росію знову попередили – будь-яка подальша російська агресія проти України матиме величезні наслідки і коштуватиме дорого.

НАТО і союзники продовжують дипломатію та діалог з Москвою. Підтримують нормандський формат, переговори у межах Ради Росія – НАТО, реалізацію мінських домовленостей.

Чекають відповіді від Росії

Міністри констатували, що "зробили Росії предметні пропозиції". Це стосується зміцнення безпеки всіх держав євроатлантичного регіону. Від Москви натомість чекають відповіді та взаємності.

Останні новини про загрозу нападу Росії

Американські ЗМІ, посилаючись на дані розвідки, писали, що Росія може напасти у лютому. Серед ймовірних дат вторгнення називали 16 лютого.

Щоправда, 15 лютого Росія повідомила про завершення низки військових навчань. Президент США Джо Байден тоді заявив, що Вашингтон поки що не зафіксував відведення військ Росії від українських кордонів.

Зранку 16 лютого міноборони Росії показало відео нібито відведення частини військової техніки.

У НАТО ж наразі не бачать ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні.

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