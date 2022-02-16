Видео отвода российских войск фиксируют росСМИ. На обнародованных кадрах видно, как десятки единиц техники увозят ночью.

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Ранее в минобороны России заявили, что личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу, а именно:

  • танки,
  • боевые машины пехоты,
  • самоходные артиллерийские установки

Заметим, что 15 февраля Россия сообщила о завершении ряда военных учений. Однако о полном завершении мер еще не говорится. Информацию об отводе российских войск подтвердил и Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Однако глава Кремля заявил, что больше обсуждать "нечего".

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В то же время Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты пока не зафиксировали отвода войск России от украинских границ. Туда стянули 150 тысяч военных государства-агрессора. Соответствующее заявление о войсках России американский президент Джо Байден сделал 15 февраля во время своего срочного обращения относительно Украины.

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