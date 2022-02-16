Видео отвода российских войск фиксируют росСМИ. На обнародованных кадрах видно, как десятки единиц техники увозят ночью.

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Ранее в минобороны России заявили, что личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу, а именно:

танки,

боевые машины пехоты,

самоходные артиллерийские установки

Заметим, что 15 февраля Россия сообщила о завершении ряда военных учений. Однако о полном завершении мер еще не говорится. Информацию об отводе российских войск подтвердил и Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Однако глава Кремля заявил, что больше обсуждать "нечего".

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В то же время Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты пока не зафиксировали отвода войск России от украинских границ. Туда стянули 150 тысяч военных государства-агрессора. Соответствующее заявление о войсках России американский президент Джо Байден сделал 15 февраля во время своего срочного обращения относительно Украины.

Что говорит Украина и Великобритания об отводе войск

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поверит в отвод войск только тогда, когда это увидит.

В Великобритании пояснили, что в настоящее время сигналы России об отводе войск не однозначны. Премьер Борис Джонсон подчеркнул, что последние данные разведки не свидетельствуют о том, что Москва готова к деэскалации.

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