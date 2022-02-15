Как пишут российские СМИ, Песков таким образом решил "просто пошутить".
Важно Байден выступает со срочным обращением по Украине: главные тезисы
Британские таблоиды ранее назначили время "вторжения России в Украину". Это якобы должно произойти ночью 16 февраля в 3:00 по Киеву. СМИ сообщают это со ссылкой на источники в американских разведслужбах.
Заметим, что дату возможного нападения России постоянно переносит. Ранее вторжение прогнозировали на январь, а затем на начало февраля. В конце концов, дата снова изменилась.
Вечером 15 февраля Джо Байден выступил с официальным обращением относительно ситуации вокруг Украины. В нем американский президент сказал:
- США готовы ко всему, что бы ни случилось. Но, конечно же, в приоритете будет дипломатическое решение ситуации.
- Российский министр обороны анонсировал частичный отвод войск от позиций возле границ Украины. Впрочем, по данным американских аналитиков, вооруженные силы страны-агрессора до сих пор сохраняют позиции, угрожающие Украине.
- Байден предупредил Россию, что она столкнется с мощными санкциями США и союзников, если нападет на Украину.
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