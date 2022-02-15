Як пишуть російські ЗМІ, Пєсков у такий спосіб вирішив "просто пожартувати".

Важливо Байден виступив з терміновим зверненням щодо України: головні тези

Британські таблоїди раніше призначили час "вторгнення Росії в Україну". Це нібито має відбутися вночі 16 лютого о 3:00 за Києвом. ЗМІ повідомляють це з посиланням на джерела в американських розвідслужбах.

Зауважимо, що дату можливого нападу Росії постійно переносять. Раніше вторгнення прогнозували на січень, а згодом на початок лютого. Зрештою, дата знов змінилася.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Ввечері 15 лютого Джо Байден виступив з офіційним зверненням щодо ситуації навколо України. У нього американський президент сказав:

США готові до всього, що б не сталося. Але, звісно ж, у пріоритеті буде дипломатичне вирішення ситуації.

Російський міністр оборони анонсував часткове відведення військ від позицій біля кордонів України. Втім, за даними американських аналітиків, збройні сили держави-агресорки й досі зберігають позиції, загрозливі для України.

Байден попередив Росію, що вона зіштовхнеться з потужними санкціями США та союзників, якщо нападе на Україну.