Як пишуть російські ЗМІ, Пєсков у такий спосіб вирішив "просто пожартувати".
Важливо Байден виступив з терміновим зверненням щодо України: головні тези
Британські таблоїди раніше призначили час "вторгнення Росії в Україну". Це нібито має відбутися вночі 16 лютого о 3:00 за Києвом. ЗМІ повідомляють це з посиланням на джерела в американських розвідслужбах.
Зауважимо, що дату можливого нападу Росії постійно переносять. Раніше вторгнення прогнозували на січень, а згодом на початок лютого. Зрештою, дата знов змінилася.
Ввечері 15 лютого Джо Байден виступив з офіційним зверненням щодо ситуації навколо України. У нього американський президент сказав:
- США готові до всього, що б не сталося. Але, звісно ж, у пріоритеті буде дипломатичне вирішення ситуації.
- Російський міністр оборони анонсував часткове відведення військ від позицій біля кордонів України. Втім, за даними американських аналітиків, збройні сили держави-агресорки й досі зберігають позиції, загрозливі для України.
- Байден попередив Росію, що вона зіштовхнеться з потужними санкціями США та союзників, якщо нападе на Україну.