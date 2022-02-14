Так глава держави прокоментував слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайна щодо можливої відмови від членства в Альянсі. Заява Зеленського прозвучала на брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє 24 канал.

У тому, що сказав посол, треба звернути увагу на деякі деталі. Сьогодні багато журналістів і лідерів дійсно трішечки натякають Україні, що можна не ризикувати й не підіймати постійно питання щодо майбутнього членства в Альянсі. Ці ризики пов'язані з реакцію Росії,

– зазначив президент.

Новина доповнюється…