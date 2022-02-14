Яке рішення ухвалять щодо Вадима Пристайка, за даними джерел видання, поки невідомо. Однак кінцеве рішення ухвалюватиме президент Володимир Зеленський.

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Чому Пристайка можуть відкликати

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко дав інтерв'ю журналісту BBC Стівену Нолану в якому заявив, що Україна могла б відмовитися від членства в НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. Однак Пристайко підкреслив, що курс на ЄС та НАТо закріплений у нашій Конституції й навряд чи наша держава відмовиться від цього.

В українському МЗС одразу відреагували на слова дипломата. Їх там назвали "вирваними з контексту". Водночас в Офісі Президента наголосили, що слід дати нагоду дипломату пояснити свої слова. Водночас речник президента Сергій Никифоров заявив, що курс на вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Однак у Кремлі зраділи словам Пристайка. Речник Путіна Дмитро Пєсков вважає, що офіційна відмова України від ідеї долучитися до Альянсу сприяла б формулюванню "відповіді на російські занепокоєння".

Сам Вадим Пристайко пояснив свої слова тим, що для того, щоб уникнути війни просто зараз, треба бути готовими на компроміси. Однак вони не лежать у сфері НАТО, а в мінських домовленостях.

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Та тепер кінцеве рішення про те, чи відкличуть Вадима Пристайка з Лондона, за даними ЗМІ, ухвалюватиме Володимир Зеленський.

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