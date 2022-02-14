Какое решение примут в отношении Вадима Пристайко, по данным источников издания, пока неизвестно. Однако конечное решение будет принимать президент Владимир Зеленский.

Заметьте В Кремле обрадовались заявлению о "невступлении в НАТО": считают это шагом для сдерживания "обеспокоенности"

Почему Пристайко могут отозвать

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко дал интервью журналисту BBC Стивену Нолану в котором заявил, что Украина могла бы отказаться от членства в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Однако Пристайко подчеркнул, что курс на ЕС и НАТО закреплен в нашей Конституции, и вряд ли наше государство откажется от этого.

В украинском МИД сразу отреагировали на слова дипломата. Их там назвали "вырванными из контекста". В то же время в Офисе президента подчеркнули, что следует дать возможность дипломату объяснить свои слова. В то же время спикер президента Сергей Никифоров заявил, что курс на вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

Однако в Кремле обрадовались словам Пристайко. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что официальный отказ Украины от идеи присоединиться к Альянсу способствовал бы формулировке "ответа на российские вопросы".

Сам Вадим Пристайко объяснил свои слова тем, что для того, чтобы избежать войны, просто сейчас надо быть готовыми на компромиссы. Однако они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях.

Больше читайте здесь Нужны компромиссы, – Пристайко объяснил свое заявление относительно членства Украины в НАТО

Но теперь конечное решение о том, отзовут ли Вадима Пристайко из Лондона, по данным СМИ, будет принимать Владимир Зеленский.

Реакция МИД Украины на слова Пристайко: смотрите видео