Он отметил, что курс на Организацию Североатлантического договора есть даже в Конституции и никаких изменений нет. Однако сейчас нельзя рассчитывать на Альянс.

На тему Ищем лучшее решение, – Пристайко допустил отказ Украины от НАТО, если это остановит войну

Пристайко: Мы оставляем курс на НАТО

По его словам, для того чтобы избежать войны прямо сейчас, нужно быть готовыми к компромиссами. Однако они не в сфере НАТО, а в минских договоренностях.

Относительно НАТО сейчас – оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас,

– подчеркнул Пристайко.

О каком заявлении говорится

Посол Украины в Великобритании заявил, что наше государство может отказаться от членства в НАТО, чтобы не допустить войны.

В то же время, Пристайко во время интервью иностранному СМИ отметил, что Украина вряд ли сможет отказаться от цели вступить в организацию. Он считает, что в целом наше вступление в Организацию Североатлантического договора не изменит для России ситуацию по безопасности.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

У Владимира Зеленского уже отреагировали на заявление посла и призвали не торопиться с выводами. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров подчеркнул, что Украина продолжает держать курс на вступление в НАТО.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что распространенную цитату Пристайко вырвали из контекста.

Членство Украины в Альянсе: главное

Украина и Грузия подали заявку на членство в НАТО еще в 2008 году. С тех пор наше государство так и не вступило в Альянс.

Однако Украина стала партнером организации. НАТО признал страну участником Программы расширенных возможностей.

Россия переслала США и НАТО так называемые "гарантии безопасности". Поскольку мир их не принял, Владимир Путин начал нервничать.

Кроме того, государство-оккупанта очень раздражает, что Украину поддерживает ряд стран.

В Минобороны Украины объяснили, что наше членство в Альянсе зависит, прежде всего, от политической воли стран-членов.

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