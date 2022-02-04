Позицию официальной Москвы озвучила представительница МИД России Мария Захарова на брифинге.
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Во время своей речи Захарова обратилась к странам НАТО.
Призываем в очередной раз страны НАТО немедленно прекратить нагнетать истерику вокруг внутриукраинского конфликта, прекратить военные поставки и поддержку Киева как одной из конфликтующих сторон на востоке Украины.
– сказала представительница МИД России.
Она в очередной раз заявила, что Украине следует начать полноценный диалог с пророссийскими боевиками Донецка и Луганска. Это, по ее словам, нужно для скорейшего разрешения конфликта.
Ранее у Путина заявили, что готовы к встрече с Зеленским. Однако глава Кремля хочет заранее знать результаты встречи.
Какие страны поддерживают Украину
- Эстония передала Украине оборонное вооружение. В частности, речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексах класса "земля-воздух" Stinger.
- 18 января в Украину прибыла военная помощь из Великобритании. Лондон передал нам противотанковое вооружение.
- В Латвии было принято решение передать Украине летальное и нелетальное оружие.
- Канада передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопросы поставки военного оборудования.
- Чехия заявила о готовности передать украинским бойцам военную помощь. Речь идет об артиллерийских боеприпасах, направленных на укрепление обороноспособности Украины, а также медицинскую помощь ВСУ.
- Правительство Польши официально поддержало предоставление Украине военной помощи из-за эскалации из России. Сначала планировали предоставить ПЗРК Grom, но впоследствии польское правительство решило дать нашему государству более современное вооружение.
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