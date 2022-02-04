Позицію офіційної Москви озвучила представниця МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу.

Важливо У Кремлі раптово заявили, що це Україна зриває нормандську зустріч

Під час своєї промови Захарова звернулася до країни НАТО.

Закликаємо в черговий раз країни НАТО негайно припинити нагнітати істерику навколо внутрішньоукраїнського конфлікту, припинити військове постачання та підтримку Києва як однієї з конфліктуючих сторін на сході України,
– сказала представниця МЗС Росії.

Вона вчергове заявила, що Україні слід почати повноцінний діалог з проросійськими бойовиками Донецька та Луганська. Це, за її словами, потрібно для якнайшвидшого вирішення конфлікту.

Раніше у Путіна заявили, що готові до зустрічі із Зеленським. Однак очільник Кремля хоче наперед знати результати зустрічі.

Які країни підтримують Україну

  • Естонія передала Україні оборонне озброєння. Зокрема мова йде про протитанкові ракетні комплекси Javelin, переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря" Stinger.
  • 18 січня до України прибула військова допомога з Великої Британії. Лондон передав нам протитанкове озброєння.
  • У Латвії ухвалили рішення передати Україні летальну та нелетальну зброю.
  • Канада передасть Україні 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.
  • Чехія заявила про готовність передати українським бійцям військову допомогу. Мовиться про артилерійські боєприпаси, які спрямовані на зміцнення обороноздатності України, а також медичну допомогу ЗСУ.
  • Уряд Польщі офіційно підтримав надання Україні військової допомоги через ескалацію з Росії. Спершу планували надати ПЗРК Grom, та згодом польський уряд вирішив дати нашій державі більш сучасне озброєння.

Британці навчили військових ЗСУ стріляти з унікальної зброї: дивіться відео