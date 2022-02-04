Позицію офіційної Москви озвучила представниця МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу.
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Під час своєї промови Захарова звернулася до країни НАТО.
Закликаємо в черговий раз країни НАТО негайно припинити нагнітати істерику навколо внутрішньоукраїнського конфлікту, припинити військове постачання та підтримку Києва як однієї з конфліктуючих сторін на сході України,
– сказала представниця МЗС Росії.
Вона вчергове заявила, що Україні слід почати повноцінний діалог з проросійськими бойовиками Донецька та Луганська. Це, за її словами, потрібно для якнайшвидшого вирішення конфлікту.
Раніше у Путіна заявили, що готові до зустрічі із Зеленським. Однак очільник Кремля хоче наперед знати результати зустрічі.
Які країни підтримують Україну
- Естонія передала Україні оборонне озброєння. Зокрема мова йде про протитанкові ракетні комплекси Javelin, переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря" Stinger.
- 18 січня до України прибула військова допомога з Великої Британії. Лондон передав нам протитанкове озброєння.
- У Латвії ухвалили рішення передати Україні летальну та нелетальну зброю.
- Канада передасть Україні 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.
- Чехія заявила про готовність передати українським бійцям військову допомогу. Мовиться про артилерійські боєприпаси, які спрямовані на зміцнення обороноздатності України, а також медичну допомогу ЗСУ.
- Уряд Польщі офіційно підтримав надання Україні військової допомоги через ескалацію з Росії. Спершу планували надати ПЗРК Grom, та згодом польський уряд вирішив дати нашій державі більш сучасне озброєння.
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