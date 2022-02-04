Відповідну заяву про труднощі у процесі проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки" на брифінгу зробив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

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Росія каже, що Україна зриває нормандську зустріч

Ми хотіли б, щоб ця зустріч відбулася ще кілька років тому. Ми вважаємо, що вона мала відбутися давно, що вони мають відбуватися регулярно,

– зазначив Пєсков.

Речник Путіна уточнив, що для того, аби зустрічі у норманському форматі відбувалися, потрібно, аби "хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей".

За його словами, у Кремлі задоволені продовженням консультацій на двосторонній основі, як і нещодавньою зустріччю у Парижі радників глав країн "нормандської четвірки". Водночас він закликав "тверезо дивитися на ситуацію".

У Москві побідкалися, що з Києва "спочатку йдуть заяви, що виконання мінських угод означатиме розвал України, а потім заява глави МЗС України, що виконання мінських домовленостей на умовах Росії неможливе". Там кажуть, що нібито дуже важко говорити про якісь зустрічі на найвищому рівні після цього.

Пєсков також запитав що означає "на умовах Росії". Він начебто не розуміє цього. Крім того, прессекретар Путіна побідкався, що не знає, що можуть обговорювати президенти, якщо Україна говорить "що мінські домовленості неможливо виконати".

Довідка. У мінських угодах є пункт про те, що на тимчасово окупованому Донбасі мають відбутися місцеві вибори. Росія повинна вивести свої війська, а Україна – повністю відновити контроль над територіями. Однак чіткої та офіційної послідовності цих кроків немає. Тому Київ наполягає на тому, що спершу Москва має вивести свої війська, віддати контроль за кордоном, а вже тоді будуть вибори. Водночас Кремль хоче, аби спершу пройшли вибори.

Нормандський формат: останні новини

Остання зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" відбулась 26 січня в Парижі. Вона тривала 8 годин. Андрій Єрмак повідомив, що перемовини можна вважати "реанімацією нормандського формату".

Представник держави-агресорки Дмитро Козак вкотре звернув увагу на мінські домовленості. Мовляв, основною метою зустрічі була саме "інвентаризація різних прочитань мінських угод".

Володимир Зеленський висловив сподівання, що у Берліні вдасться домовитися про зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".

А Дмитро Кулеба наголосив, що дипломатія працює на всіх фронтах і перебуває у найсильнішій позиції з 2014 року. Натомість Росія відчуває, що програла черговий раунд, адже не досягнула жодних стратегічних результатів.

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